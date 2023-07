Barbieverkopen lager ondanks film

EL SEGUNDO - (ANP/BLOOMBERG) - Speelgoedconcern Mattel heeft in het tweede kwartaal minder verdiend aan de verkoop van barbiepoppen. Dat iconische speelgoed staat momenteel juist volop in de belangstelling door de film erover die sinds afgelopen week in de bioscopen draait.

Ryan Gosling en Margot Robbie spelen Barbie en Ken. Ⓒ Samir Hussein/WireImage