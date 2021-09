Opmars Chinese windturbinebouwers in Europa

Mingyang zegt te willen profiteren van Europa’s snel groeiende markt voor hernieuwbare energie. De fabriek zal grote windturbines produceren, die stroomcapaciteit van minimaal 1 gigawatt per jaar kunnen leveren.

Het beursgenoteerde concern wil ook componenten en volledige onderdelen leveren aan Europese bedrijven, stelt Mingyang, dat in 2006 in Guangdong begon. De fabriek komt waarschijnlijk in Zuid-Duitsland en moet binnen drie jaar draaien, aldus het bedrijf met omgerekend €6,5 miljard omzet.

Mingyang Electric behoort tot de grotere leveranciers in China, en zet stap naar Europa waar Green Deal voor veel werk zou zorgen.

Sommige van zijn Chinese concurrenten zijn al aanwezig in Europa, maar die zijn minder zichtbaar. Xinjiang Goldwind Science bijvoorbeeld nam al een meerderheidsbelang in de Duitse turbinefabrikant Vensys en Envision Energy heeft een onderzoekscentrum geopend in het Britse Bristol.

Volgens dataverzamelaar Bloomberg zijn China’s grootste windturbinefabrikanten goed voor ongeveer 60% van de wereldwijde offshore-productie, en 59% van de turbines die op het land staan, aldus Bloomberg.

De Chinese bedrijven zouden hun kans schoon zien om Europa te betreden, nu Brussel met de Green Deal de start van een serie maatregelen invoert voor vermindering van de vervuiling.

Eerste fabriek in Duitsland zou ook toeleverancier van componenten aan Europese bedrijven worden.

Volgens een overzicht van investeringsplannen van Bloomberg staat de wereldwijde offshore-windsector aan de vooravond van meer dan een vertienvoudiging van uitgaven in de komende vijftien jaar. Europa zou volgens deze plannen en investeringen al op korte termijn een groot deel voor zijn rekening kunnen nemen.