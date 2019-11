Elliott vindt bod Capgemini op Altran te laag

Elliott bezit meer dan 10 procent van het eveneens Franse Altran. Het bod van Capgemini bedraagt 14 euro per aandeel. Elliott zegt dat Altran daarmee wordt ondergewaardeerd. Het overnamebedrag is exclusief een schuld van Altran van 1,4 miljard euro.

Capgemini kondigde de deal in juni aan. Het nieuwe fusiebedrijf is goed voor een omzet van 17 miljard euro en wereldwijd meer dan 250.000 werknemers. Capgemini levert IT-diensten en adviezen op digitaal gebied. Altran is onder meer actief met onderzoek en ontwikkeling voor de luchtvaartindustrie en autosector.