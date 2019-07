Gefocust als een laser, geheimzinnig over zijn privéleven. Thuisbezorgd-oprichter Jitse Groen (41) vervolmaakte drie jaar geleden de droom van elke startende ondernemer: vanuit je studentenkamertje doorgroeien tot grote meneer op de beurs. Sindsdien is zijn overnamehonger niet te stillen. Nu probeert Groen het bijna even grote Just Eat te kopen.