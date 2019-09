'SBM verhult ernstige gezondheidsrisico’s gifschip'

Amsterdam - SBM Offshore heeft in 2018 een ernstig vervuild schip laten slopen in India. De gastanker bevatte zeer hoge concentraties kwik en het bedrijf was door een gespecialiseerd bureau gewaarschuwd dat werknemers tijdens het sloopwerk kwikdampen konden inademen, meldt Zembla op basis van gesprekken met betrokkenen, e-mails en vertrouwelijke documenten.