IMF heeft veel geld klaar liggen om landen te helpen

Een precieze voorspelling over de schade wilde Georgieva nog niet geven. Ze wees er onder meer op dat nog niet duidelijk is hoelang alle economische problemen als gevolg van het virus zullen aanhouden. De organisatie met hoofdkantoor in Washington is vooral bekend doordat ze bij financiële crises ingrijpt. Het fonds helpt landen in problemen met kredieten.

Voor de coronakwestie heeft het IMF circa 50 miljard dollar opzijgezet. Dit geld is bestemd voor opkomende economieën en lagelonenlanden die komende tijd mogelijk bij het IMF zullen aankloppen met vragen om hulp. Van het bedrag is 10 miljard dollar gereserveerd voor de allerarmste landen. Zij kunnen een noodlening krijgen tegen 0 procent rente.

Zusterorganisatie de Wereldbank stelde dinsdag al 12 miljard dollar uit te trekken voor de gevolgen van de virusuitbraak. Daarbij gaat het zowel om de aanpak van de ziekte als de economische gevolgen. Het geld is bedoeld voor ontwikkelingslanden die door middel van een versnelde aanvraag eerder over geld kunnen beschikken.

Eerder maakten het IMF en de Wereldbank al bekend dat hun voorjaarsvergadering in Washington niet doorgaat wegens de virusuitbraak. Het evenement wordt in plaats daarvan online gehouden.