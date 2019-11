Britse voetbalclub stapt in bitcoin

De Crypto Millions Lotto, onderdeel van een loterijbedrijf dat aan de beurs van Curaçao genoteerd staat, verkoopt loten voor bitcoin en keert zijn prijzen ook uit in de virtuele munt. Vreemd genoeg wordt de waarde van de jackpot niet in bitcoin gecommuniceerd – de koers van die munt is tamelijk volatiel – maar gewoon in dollars. De hoofdprijs van de cryptoloterij bedraagt ’minstens $30 miljoen’.

Het loterijbedrijf, naar eigen zeggen ’s werelds grootste met bitcoinprijzen, noemt de Wolverhampton Wanderers ’de meest bitcoinvriendelijke club van Engeland’, en ’een uitdager, net als de bitcoin zelf’. De loterij wordt de officiële wedpartner van de ’Wolves’.

De Wolverhampton Wanderers eindigden vorig seizoen als zevende in de Premier League en staan nu achtste. De club speelt dit jaar Europees voetbal in de Europa League.