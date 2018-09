Hogere winst voor Adecco

Ⓒ ANP

ZRICH (AFN) - Het Zwitserse uitzendbedrijf Adecco heeft in het tweede kwartaal een hogere winst in de boeken gezet. Het nettoresultaat klom met 7 procent tot 190 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder, blijkt uit cijfers die 's werelds grootste uitzender woensdag publiceerde.