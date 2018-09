Altice compenseert Franse druk

Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg met 2,7 procent tot krap 2,3 miljard euro. In thuisland Frankrijk, waar het concern kampt met hevige concurrentie, werd een daling van het resultaat van 6,8 procent in de boeken gezet. Daartegenover wisten Altice International (plus 14,8 procent), MEO in Portugal (plus 22,5 procent) en de onderdelen in de VS, Suddenlink (plus 16 procent) en Optimum (plus 8,7 procent), wel het resultaat te verbeteren.

Het kabelbedrijf is van plan de komende jaren 5000 banen te schrappen in Frankrijk vanwege de aanhoudende prijzenslag met concurrenten als Iliad en Bouygues Telecom. Details over het plan werden nog niet gegeven. Topman Michel Combes gaf in een toelichting wel aan dat de arbeidskosten bij het Franse SFR met ongeveer een derde omlaag moeten ten opzichte van het huidige peil van 1,2 miljard euro.

Verkoopproces

Altice verwacht dit jaar geen dividend van SFR. De focus bij het bedrijf licht op het vasthouden van klanten en het verhogen van de omzet. Volgens bronnen zou Altice ook overwegen zijn Belgische activiteiten in de etalage te zetten, om zo de pijlen te richten op de grotere markten als de VS en Frankrijk.

Volgens Altice is het verkoopproces aan de gang en worden mededelingen gedaan zodra er iets te zeggen valt. Daarbij ligt de focus van Altice de komende kwartalen op de eigen activiteiten in plaats van op overnames.

Omzet

De totale omzet kwam uit op 5,8 miljard euro. Dat was 2,6 procent minder dan een jaar eerder. In Frankrijk zag Altice de opbrengsten ruim 4,3 procent lager uitvallen tot 2,8 miljard euro. Daartegenover stond wel een omzetstijging van 1,1 procent op internationale markten tot 1,1 miljard euro en een plus van 3 procent voor Suddenlink in de VS, dat een omzet van 640 miljoen euro behaalde.

In juni rondde Altice de overname af van het Amerikaanse Cablevision. Verder werd het management van Altice die maand flink op de schop genomen. Daarbij werd Michel Combes benoemd tot opvolger van Dexter Goei als topman van Altice.

Altice hield vast aan zijn vooruitzichten voor het hele jaar. Het bedrijf verwacht op vergelijkbare basis een verbeterende trend in de omzet. Qua bedrijfsresultaat verwacht Altice een groei van 4 tot 7 procent.