AEX herstelt van dreun

De AEX-index sloot 0,9% hoger op 545,16 punten. De AMX ging 0,5% vooruit naar 734,61 punten. Ook in Londen (+0,1%) en Parijs (+0,2%) zaten de koersen in de lift. Frankfurt gaf 0,3% prijs.

„In de afgelopen drie maanden heb je telkens gezien dat slechte beursdagen snel worden gevolgd door herstel. Beleggers volgen dan de ’buy the dip’-strategie. Dat was ook vandaag het geval”, zei vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). Hij is dan ook niet bang dat de forse dalingen van donderdag voor de AEX (-3,4%) en de Dow Jones (-6,9%) een breuk betekenen met de krachtige opwaartse trend op de beurzen sinds de coronacrash in maart. „Deze trend zet naar onze verwachting door.”

Volgens Van Schie was het ook niet vreemd dat de aandelenmarkten donderdag terugvielen na in twee weken hard te zijn opgelopen. „Bij beleggen hoort soms ook consolidatie.”

Technisch analisten Edward Loef en Nico Bakker houden er echter rekening mee dat de correctie eerder deze week nog maar het begin is van een veel verdere terugval voor de AEX. Loef sluit zelfs niet uit dat het dieptepunt van maart weer kan worden opgezocht.

De Amerikaanse beurzen herstelden vanmiddag ook. Aan het einde van de middag stond de Dow Jones 0,7% hoger, terwijl techbeurs Nasdaq 0,2% opveerde. Wall Street maakte donderdagavond een duikeling door de vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Ook de voorzichtige toon van Fed-voorzitter Jerome Powell maakte beleggers behoedzaam.

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door NN met een plus van 5%. De activististische aandeelhouder Elliott heeft de druk opgevoerd bij de verzekeraar in de aanloop naar de strategiedag later deze maand. Elliott denkt dat NN meer waard is dan de huidige beurskoers aangeeft.

DSM werd 2,9% meer waard. Beleggers reageerden met instemming dat het speciaalchemieconcern het Oostenrijkse Erber heeft overgenomen voor €980 miljoen. KBC benadrukt dat DSM met deze overname zijn positie op de markt voor diervoeding versterkt.

Bekijk ook: DSM betaalt bijna miljard voor overname

ArcelorMittal zat eveneens in de voorhoede. De koers van het staalconcern steeg 4,5%.

Unibail mocht ook 4,7% bijschrijven. Het vastgoedfonds ging donderdag nog 13% onderuit door de vrees bij beleggers voor een tweede coronagolf.

Adyen was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. De betalingsdienstverlener zakte 2,5%. Biotechconcern Galapagos werd 1,4% minder waard.

In de AMX koerste PostNL 1,3% lager. PostNL ligt na de ongeldigverklaring van de vergunning voor de fusie met Sandd in de toekomst mogelijk meer onder een vergrootglas. Dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot lager rendement bij de postbezorgingsdivisie, stellen analisten van KBC Securities. De rechtbank in Rotterdam oordeelde donderdag dat de vergunning van het ministerie van Economische Zaken voor de samensmelting van PostNL en Sandd niet geldig is.

Hekkensluiter Vopak raakte 3% kwijt bij de middelgrote fondsen. Aan de andere kant maakte Air France KLM een einde aan de recente duikvlucht met een plus van 3,2%. Dochterbedrijf Air France gaat deze zomer op 250 bestemmingen vliegen. Vastgoedfonds WDP (+3,6%) was de grootste stijger in de AMX.

Smallcapfonds Accell won 1,9%. De fietsenfabrikant heeft in het tweede kwartaal flink last gehad van de coronamaatregelen, maar zag in mei de verkopen weer flink aantrekken. Accell leent trouwens tientallen miljoenen euro’s, waarbij de Nederlandse staat garant staat. Het bedrijf uit Heerenveen mag vanwege deze staatsgaranties over dit jaar geen dividend uitkeren.

Het lokaal genoteerde beurzenbedrijf Euronext was onveranderd. De Zwitserse beurs heeft vandaag de beurs in Madrid ingelijfd.

