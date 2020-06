Beleggers zien DSM zitten; PostNL buitenbeentje

De AEX-index noteerde rond tien uur 0,4% hoger op 542,35 punten. De Midkap-index ging 0,6% vooruit naar 735,46 punten.

Beleggers kropen enigszins uit hun schulp na de stevige verkoopdruk van een dag erder. Wall Street maakte gisteravond een duikeling als gevolg van de vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen in de Verenigde Staten. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op enig herstel bij de belangrijkste graadmeters.

In Azië keek de Japanse beurs op de laatste handelsdag van de week aan tegen een verlies van 0,8%. De productie in de omvangrijke Japanse industrie is in april als gevolg van de coronacrisis met bijna 10% gekrompen in vergelijking met de de voorgaande maand.

DSM in trek

In de AEX werd DSM 1,8% meer waard. Beleggers reageerden met instemming op de aankoop van het het fijnchemieconcern dat het Oostenrijkse Erber heeft overgenomen voor €980 miljoen.

Bekijk ook: DSM betaalt bijna miljard voor overname

Unibail Rodamco prijkte bovenaan met een winst van 5,1%. Darmee werd de neergang in voorgaande dagen deels weggewerkt. ArcelorMittal zat eveneens in de voorhoede. De koers van het staalconcern steeg 2,2%. Just Eat Takeaway dat de voorgaande dag nog een grote slag heeft geslagen in de VS liet een herstel van 2,2% zien.

De financiële waarden veerden eveneens op. ABN kreeg er 1,9% bij, terwijl Aegon 1,8% hoger werd verhandeld. NN Group kon 2,2% bijschrijven. De activitistische aandeelhouder Elliott heeft de druk opgevoerd bij de vezekeraar.

Biotechfonds Galapagos koerste 1,2% lager. Ahold Delhaize moest 2,2% afstaan. Unilever dat een dag eerder nog stand hield vanwege de keuze om onder Britse vlag verder te gaan, leverde 1,5% in.

Midkapper PostNL gleed 2,5% weg nadat er vraagtekens zijn ontstaan over het doorgaan van de samensmelting met branchegenoot Sandd.

Aan de andere kant maakte Air France KLM een einde aan de recente duikvlucht met een plus van 3,8%. Basic-Fit dat de deuren van steeds meer filialen open kan zetten, dikte 3,7% aan.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.