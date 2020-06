Kooplust bij vastgoed en NN in opgeleefde AEX

De AEX-index noteerde rond elf uur 1,5% hoger op 548,11 punten. De Midkap-index ging 1,6% vooruit naar 743,28 punten.

Beleggers op het Damrak kropen iets verder uit hun schulp na de stevige verkoopdruk van een dag eerder. Wall Street maakte gisteravond nog een duikeling als gevolg van de vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen in de Verenigde Staten. De futures in de VS wezen voor vanmiddag bij de start op aardig herstel bij de belangrijkste graadmeters.

In Azië keek de Japanse beurs op de laatste handelsdag van de week aan tegen een verlies van 0,8%. De productie in de omvangrijke Japanse industrie is in april als gevolg van de coronacrisis met bijna 10% gekrompen in vergelijking met de de voorgaande maand.

DSM in trek

In de AEX werd DSM 2,4% meer waard. Beleggers reageerden met instemming op de aankoop van het het fijnchemieconcern dat het Oostenrijkse Erber heeft overgenomen voor €980 miljoen. KBC benadrukt dat DSM met deze overname zijn positie op de markt voor diervoeding versterkt. Volgens de vermogensbeheerder passen de activiteiten van Erbers strategisch goed bij het bedrijf uit Heerlen.

De overname wordt gefinancierd met schulden. KBC stelt dat de overnamesom aanvaardbaar is gezien de solide groei van Erber in de afgelopen jaren. In vergelijking met de gehele omvang van DSM gaat het volgens KBC om een relatief kleine aanvulling van de portefeuille met de overname van Erber.

Unibail-Rodamco-Westfield verstevigde zijn koppositie met een winst van 6,1%. Daarmee werd de neergang van het vastgoedfonds in voorgaande dagen deels weggewerkt.

ArcelorMittal zat eveneens in de voorhoede. De koers van het staalconcern steeg 4,1%. Het gekelderde Just Eat Takeaway dat de voorgaande dag nog een grote slag heeft geslagen in de VS liet een herstel van 3,1% zien.

De financiële waarden veerden eveneens flink op na de pijn in voorgaande dagen. ING kreeg er 2,9% bij, terwijl Aegon 3,6% hoger werd verhandeld. NN Group zat nog meer in de lift en kon 3,8% bijschrijven. De activististische aandeelhouder Elliott heeft de druk opgevoerd bij de verzekeraar in de aanloop naar de strategiedag later deze maand.

Biotechfonds Galapagos daarentegen koerste 1,6% lager. Ahold Delhaize moest ook 1,6% afstaan. Unilever, dat een dag eerder nog stand hield vanwege de keuze om onder Britse vlag verder te gaan, leverde 0,7% in.

Midkapper PostNL drong de schade terug naar een min van 0,7%. Er zijn vraagtekens ontstaan over het doorgaan van de samensmelting van het post- en pakjesbedrijf met branchegenoot Sandd. PostNL ligt na de ongeldigverklaring van de vergunning voor de fusie met Sandd in de toekomst mogelijk meer onder een vergrootglas. Dat zou uiteindelijk kunnen leiden tot lager rendement bij de postbezorgingsdivisie, stellen analisten van KBC Securities.

De rechtbank in Rotterdam oordeelde donderdag dat de vergunning van het ministerie van Economische Zaken voor de samensmelting van PostNL en Sandd niet geldig is. Over de vraag of de fusie moet worden teruggedraaid, liet de bestuursrechter zich niet uit. Volgens PostNL, dat in de zaak tegen het ministerie formeel geen partij is, betekent de uitspraak niet dat de fusie van de baan is. KBC verwacht lang juridisch getouwtrek rond de kwestie, nu de bal

Hekkensluiter Vopak raakte 2,5% kwijt bij de middelgrote fondsen. Aan de andere kant maakte Air France KLM een einde aan de recente duikvlucht met een plus van 6,2%. Dochterbedrijf Air France gaat deze zomer op 250 bestemmingen vliegen. Sportschoolketen Basic-Fit dat de deuren van steeds meer filialen open kan zetten, dikte 4,4% aan.

Smallcapfonds Accell won 2,4%. De fietsenfabrikant heeft in het tweede kwartaal flink last gehad van de coronamaatregelen, maar zag in mei de verkopen weer flink aantrekken.

