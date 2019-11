Google koopt Fitbit voor $2,1 miljard

Eind vorige maand waren er al geruchten dat Alphabet zijn ogen had laten vallen op Fitbit. De koers van het bedrijf was in de aanloop naar het verwachte overnamebod al 40% opgelopen naar $6,18.

Alphabet, biedt $7,35 per aandeel voor Fitbit. Dat bedrijf krijgt daarmee een waarde toegedicht van 2,1 miljard dollar.

Fitbit is een van de bekendste merken op het vlak van zogeheten wearables, die allerlei gegevens over je gezondheid bijhouden. Zo kunnen fitnessfanaten met de producten hun hartslag, het aantal gezette stappen of de hoeveelheid verbrande calorieën controleren.

Met de overname wil Alphabet toetreden op de snelgroeiende markt voor fitness-apparaten.