Rechter: pannenkoek is geen koek

De zaak speelde tussen het bedrijfstakpensioenfonds Zoetwaren en een producent van poffertjes en pannenkoeken. De pannenkoekenbakker heeft voor zijn werknemers een pensioenregeling bij Aegon. Volgens het pensioenfonds Zoetwaren, dat de collectieve pensioenregeling uitvoert voor de zoetwarenindustrie, moeten de personeelsleden echter verplicht deelnemen aan deze regeling.

De pannenkoekenbakker stelde dat zijn werknemers niet onder de werkingssfeer van deze regeling vallen. Dat zou alleen zo zijn als je pannenkoeken en poffertjes als ’koek’ kunt beschouwen, zoals in het Verplichtstellingsbesluit staat vermeld.

Lunch

De rechter in Rotterdam gaf de producent gelijk: „Zowel wat betreft de toepassing, de uiterlijke verschijningsvorm, de structuur en de smaak als naar samenstelling en bereidingswijze zijn er essentiële verschillen tussen enerzijds pannenkoeken en poffertjes en anderzijds koek. Pannenkoeken en poffertjes zijn gerechten die plegen te worden gegeten als lunch of avondmaaltijd. Het zijn keuken- en restaurantproducten, die ook veel worden gegeten in pannenkoeken- en poffertjesrestaurants.”

De rechter somde nog een reeks andere verschillen op, zoals het feit dat koek te koop is in een bakkerij en pannenkoeken en poffertjes niet. En: „Koek is geen maaltijd maar een lekkernij die wordt gegeten als tussendoortje of bij het ontbijt. Koek is een stevig, droog product. Koek wordt gemaakt van deeg, bestaande uit bloem en stroop of honing en wordt gebakken in een oven. Pannenkoeken en poffertjes zijn juist zachte producten. Deze worden gemaakt van vloeibaar beslag bestaande uit hoofdzakelijk melk, bloem en ei. Pannenkoeken en poffertjes worden niet in een oven gebakken maar in een pan of op een hete bakplaat.”

Marktonderzoek

De pannenkoekenbakker overlegde zelfs een speciaal uitgevoerd marktonderzoek van bureau Spiros. Daaruit blijkt dat 84 tot 86% van de ondervraagden poffertjes en pannenkoeken niet zien als koek.

Het bedrijfstakpensioenfonds werd veroordeeld in de kosten van het geding. De werknemers van de pannenkoekenbakker houden hun bestaande pensioenregeling.