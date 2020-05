Column: blijf je voorbereiden op een harde Brexit

Premier Johnson, hier in gesprek met oorlogsveteranen, is er alles aan gelegen om van de Brexit een succesverhaal te maken. Ⓒ AFP

Door de coronacrisis vergeten we bijna dat er dit jaar ook nog verder onderhandeld moest worden over Brexit. Want nu de scheiding inmiddels is afgerond, zou het fijn zijn als er tijdens deze transitieperiode óók een akkoord zou komen over de nieuwe handelsrelatie. Dat zou al voor het einde van dit jaar geregeld moeten zijn.