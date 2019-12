'Vermeende schikking ING lager dan verwacht'

Persbureau Reuters meldde donderdag op basis van ingewijden dat de bank en openbaar aanklagers in Milaan een akkoord hebben bereikt over de boete. Een rechter zou nog een akkoord moeten geven over de afspraken. Het bedrag van 30 miljoen euro zou voor ING niet materieel zijn, waarmee de schade van de Italiaanse affaire vooral op het vlak van reputatie is geleden.

ING mag in Italië geen nieuwe klanten aannemen totdat het zijn interne controle op witwassen heeft verbeterd. Rekeningen van de bank in het Zuid-Europese land zouden gebruikt zijn voor het witwassen van de buit uit oplichting. Volgens KBC is het positief dat dit onderzoek voor het einde van 2019 is afgerond. ING wil volgens de kenners namelijk ook voor het einde van dit jaar aan alle eisen voldoen die De Nederlandsche Bank had gesteld als onderdeel van de Nederlandse witwasboete van 775 miljoen euro van vorig jaar.

KBC hanteert voor ING een buy-advies en koersdoel van 13,00 euro. Het aandeel stond vrijdag omstreeks 09.20 uur 0,4 procent hoger op 10,36 euro.