Verzekerd naar finish

Na de opgewektheid van eind vorige week kabbelde de Amsterdamse beurs maandag naar een bescheiden winst.

De AEX-index eindigde 0,2% hoger op 449,07 punten. De AMX-index hield de vaart er goed in en dikte 1,3% aan op 634,81 punten.

Volgens Corné van Zeijl, analist bij ACTIAM, bliezen beleggers op het Damrak wat stoom af na de goede ontvangen cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt van afgelopen vrijdag. „Het prachtige banenrapport was een bevestiging van de zogeheten economic suprise index die in de afgelopen maanden een beeld liet zien dat economische cijfers in de VS in extreme mate meevielen.”

Hoewel in de markt de kans op een spoedige renteverhoging in de VS nog steeds klein wordt geacht na de banenvreugde uit de VS, meent van Zeijl dat de deur open staat voor de Federal Reserve om bij de komende rentevergadering in september al in actie te gaan komen. „Ik verwacht deze week ook meevallende cijfers over de Amerikaanse detailhandelsverkopen doordat steeds meer mensen hun weg vinden op de arbeidsmarkt.”

In de AEX waren de financiële waarden in trek geholpen door de aantrekkende rentestanden. Aegon dat donderdag de boeken open doet, ging 2,6% vooruit. ING en NN Groep wonnen 1,5% respectievelijk 2,1%.

Arcelor Mittal was ook aardig op dreef. De koers van het staalfonds steeg 1,8%, waarmee de goede koersontwikkeling sinds de start van de tweede helft van het jaar een vervolg kreeg.

Mark Garrelts