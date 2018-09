'Onderliggende winst Aegon daalt'

Analisten verwachten in doorsnee dat Aegon donderdagochtend een onderliggende brutowinst van 481 miljoen euro meldt over het tweede kwartaal. Een jaar eerder kwam dit resultaat uit op 549 miljoen euro. De kapitaalratio (Solvency II) kwam eind juni naar schatting uit op 154 procent.

De Aegon-watchers voorzien verder gemiddeld een nettoverlies van 355 miljoen euro voor de verzekeraar. Aegon waarschuwde vorige maand al dat het boekverlies op de Britse lijfrentes is uitgekomen op 481 miljoen pond (circa 620 miljoen euro), in plaats van de eerder verwachte 245 miljoen pond.

Nettowinst

Aegon zag zijn winst in het eerste kwartaal al stevig dalen door de onrust op de financiële markten. De nettowinst zakte daarbij met 50 procent, vooral door tegenvallende rendementen op alternatieve beleggingen en constructies om risico's af te dekken. De onderliggende brutowinst verbeterde met 7 procent naar 462 miljoen euro. Dit kwam vooral door betere resultaten in Europa, die tegenvallers in de VS compenseerden.

Bestuursvoorzitter Alex Wynaendts wees er destijds op dat de kapitaalpositie van Aegon nog altijd ruimschoots aan de eigen doelen voldeed. De Solvency II-ratio kwam eind maart uit op 155 procent, en lag daarmee in het midden van de bandbreedte die Aegon zich ten doel heeft gesteld.