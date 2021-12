’Ongekend grote stijging’ ziekmeldingen door corona en griep

Het gemiddelde verzuimpercentage steeg in deze maand door naar 5,1%, volgens de arbodiensten een „uitzonderlijk hoog niveau”. Het coronavirus en de griep veroorzaakten het meeste verzuim.

Onderwijs

Het onderwijs was met een stijging van 77% meer ziekmeldingen in een maand tijd de grootste uitschieter. „Dat betekent 14 ziekmeldingen per 100 medewerkers in het onderwijs”, zegt Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. Volgens de arbodiensten is dit de grootste stijging ooit gemeten.

In november stabiliseert volgens de arbodiensten doorgaans het aantal ziekmeldingen. In alle sectoren ligt het aantal ziekmeldingen nu boven het niveau van 2019 en 2020. In de zorg, waar het ziekteverzuim het hoogst is, steeg het aantal ziekmeldingen in november met 37%.

Klachten

Een kleine groep van de mensen die door corona ziek wordt, houdt langere tijd klachten en een deel van hen is na twaalf weken nog niet aan het werk. Deze groep mensen is verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totaal aantal corona-verzuimdagen, aldus de arbodiensten. Dat leidt tot een „enorme impact”, zegt Van Amerongen. Als mensen bij de ziekmelding zeggen veel last te hebben van de klachten die door corona ontstaan, zoals kortademigheid en vermoeidheid, is dat een voorspeller van langdurig verzuim, zegt ze.

De arbodiensten verwachten dat het verzuim in december zal dalen door de effecten van de coronamaatregelen van eind november. De maatregelen, zoals thuiswerken, dragen volgens Van Amerongen bij aan een afname van het aantal besmettingen. Ook blijft door de maatregelen de verspreiding van griep „beperkt”.