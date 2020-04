Microsoft profiteert van thuiswerk en leren op afstand

Een cloud-gebaseerde afstandsbediening bij de Microsoft Xbox. Ⓒ AFP

REDMOND (ANP) - Microsoft profiteert volop van de digitale transformatie bij bedrijven die door de coronacrisis een vlucht heeft genomen. De techreus zelf zegt dat in een tijdsbestek van twee maanden stappen zijn gezet die normaal gesproken in twee jaar gezet zouden zijn. Dit viel ook af te lezen in de resultaten van de onderneming.