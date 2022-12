Premium Het beste van De Telegraaf

Niet iedereen heeft een duur energiecontract Analyse: wil de echte inflatie opstaan?

Door Leon Brandsema Kopieer naar clipboard

Parlementair verslaggever Leon Brandsema van De Telegraaf. Ⓒ De Telegraaf

Nederland wordt sinds het begin van de oorlog in Oekraïne geteisterd door een inflatie die tot in de dubbele cijfers loopt, hoogtes die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer bereikt zijn. Maar onder economen is inmiddels discussie ontstaan of die op papier hoge prijsstijgingen wel een goed beeld van de werkelijkheid geven.