Beursblog: Shell op winst in herstellende AEX

Door Redactie DFT

Marianne van Keep (Chief Sustainability Officer bij Verstegen Spices & Sauces), is uitgeroepen tot MVO Manager van het Jaar 2020/21. Ter gelegenheid hiervan luidde zij vanochtend de gong. Met deze verkiezing worden de inspnningen van bevlogen MVO-managers in de schijnwerpers gezet. Het gezelschap werd verwelkomd door Cees Colijn, Hoofd HR van Euronext Nederland en België. Ⓒ EURONEXT AEX 716.53 0.02 %

Amsterdam - De AEX is maandag na een rode start snel op een fractie winst gekomen. Onderaan staat Prosus dat bijna 5% opstartverlies boekt. Shell noteert bovenaan 1,5% koerswinst. Beurzen in Azië koersten maandagochtend met gemengd resultaat. Tokio is gesloten. De markt is volatiel, beleggers kijken met zorgen naar de gevolgen van de zware gevechten in Oekraïne en de dreiging van nieuwe Amerikaanse sancties tegen Rusland.