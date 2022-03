Beursblog: staal en olie helpen AEX verder vooruit; Prosus en Takeaway onderuit

Amsterdam - Na de prachtige herstelbeweging in de voorbije week vervolgt de AEX maandag de weg omhoog. Beleggers houden nog steeds de oorlog in Oekraine scherp in de gaten, waar Rusland bereid zou zijn om het omverwerpen van de regering in Kiev te laten vallen. Bij de hoofdfondsen doet vooral Shell goede zaken. Arcelor is eveneens gewild. Prosus en Takeaway daarentegen moeten fors terrein prijsgeven.