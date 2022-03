Beursblog: stapje terug Wall Street; Boeing zakt fors weg

Na de prachtige herstelbeweging in de voorbije week vervolgt de AEX de weg omhoog. Beleggers houden nog steeds de oorlog in Oekraine scherp in de gaten, waar Rusland bereid zou zijn om het omverwerpen van de regering in Kiev te laten vallen. Bij de hoofdfondsen doet vooral Shell goede zaken. Arcelor is eveneens gewild. Prosus en Takeaway daarentegen moeten fors terrein prijsgeven.

