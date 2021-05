Brussel wil met €5 miljoen vertrekkende KLM'ers vangnet bieden

Het geld is bedoeld om maximaal 1200 vertrekkende KLM’ers om te scholen of te helpen een eigen zaak te beginnen, meldt de commissie. Ook 500 voormalige werknemers van het Finse luchtvaartconcern Finnair kunnen financiële steun krijgen. Daarvoor wil het dagelijks bestuur van de EU €1,8 miljoen vrijmaken.

Het gaat om steun uit het zogeheten Europees Globaliseringsfonds (EGF), meldt KLM in een toelichting. „Er zijn bij ons ruim 5000 man vertrokken. Een deel van de activiteiten die in het sociaal plan zijn afgesproken om deze groep naar nieuw werk te begeleiden, komt in aanmerking voor deze subsidie”, zegt een woordvoerder. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de subsidie voor de luchtvaartmaatschappij aangevraagd. Het betreft kosten voor outplacement en scholing.

Gedwongen ontslagen

Bij KLM worden in totaal zo’n 6000 banen geschrapt. Dit gebeurt deels door een vrijwillige vertrekregeling, natuurlijk verloop en door detachering bij onder meer Transavia en de KLM Cityhopper. „Uiteindelijk zijn gedwongen ontslagen niet in zijn geheel te voorkomen. Van de mensen die boventallig worden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie”, aldus de zegsvrouw. De regeling maakt geen onderscheid tussen gedwongen of vrijwillig vertrek.

Het gaat om individuele trajecten, waarbij gekeken wordt naar banen buiten de luchtvaartsector. Daarin kunnen werknemers ontdekken waar hun belangstelling ligt en wat er nodig is om in te kunnen stromen in een nieuwe baan. Ook de omscholing wordt middels dit fonds deels vergoed.

In een verklaring geeft EU-commissaris Nicolas Schmit van Werkgelegenheid en Sociale Rechten aan dat de financiële steun uit het EFG een blijk van solidariteit is. Dat fonds bestaat al sinds 2007, en heeft in die jaren onder meer miljoenen besteed aan de omscholing van werknemers in de Portugese kledingsector, de Griekse media en de Belgische machinebouw.

De EU-landen en het Europees Parlement moeten nog wel met het plan instemmen.