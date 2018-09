Fox Sports dreigt op zwart te gaan bij KPN

Fox Sports en KPN liggen al een tijd in de clinch over de voorwaarden voor het doorgeven van de sportkanalen. Fox Sports eist daarbij een hogere vergoeding dan KPN wil betalen. De zender vraagt een prijs die is gebaseerd op het totale aantal televisieabonnees van KPN, in plaats van het aantal klanten dat nu betaalt voor de sportkanalen. Dat zou volgens KPN leiden tot hogere kosten voor iedereen en daar ziet het bedrijf niets in.

Een woordvoerder van KPN gaf vrijdagavond aan dat de partijen nog altijd in onderhandeling zijn. Hij wees er daarbij op dat Fox een aanzienlijke prijsverhoging eist, waar KPN principiële bezwaren tegen heeft.

KPN verloor vorige week een kort geding tegen Fox over de voorwaarden van een nieuw contract.