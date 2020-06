Coronamedicijn werkt ook in proeven met apen

Makaken in een medisch testlab in Thailand. Ⓒ AFP Galapagos 178.9 1.22 %

NEW YORK - Het potentiële coronamedicijn remdesivir van het Amerikaanse farmacieconcern Gilead heeft in een test met makaken het ziekteproces vertraagd. Dat staat in een studie die is gepubliceerd in het medische vaktijdschrift Nature.