Sterke chipverkopen doen Samsung goed

Ook branchegenoten van Samsung zagen de vraag naar chips de afgelopen tijd stijgen. Maar kenners zijn enigszins pessimistisch over de rest van het jaar, nu de voorraden flink zijn toegenomen wat de vraag gaat drukken.

Samsung zette in de afgelopen meetperiode een bedrijfsresultaat in de boeken van 8,1 biljoen won, omgerekend bijna 5,8 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 6,6 biljoen won. Onder de streep resteerde een winst van 5,6 biljoen won, 7 procent meer dan een jaar terug. De opbrengsten van Samsung namen wel af, die daalden met 6 procent tot 53 biljoen won.

In het resultaat is ook een eenmalige bijdrage uit de display-tak verwerkt, die verder niet werd gespecificeerd. Samsung denkt dat in de tweede helft van het jaar een geleidelijk herstel in de vraag naar mobiele telefoons en andere consumentenelektronica zal plaatsvinden, maar houdt daarbij wel een slag om de arm vanwege de coronapandemie.

Kenners berekenden onlangs dat Samsung in het tweede kwartaal werd ingehaald door zijn Chinese concurrent Huawei in de verkoop van mobiele telefoons.