Topman OPCW: ’Zoek samenwerking met China’

Binnenland

Overheid denkt aan Oekraïne-dorpen, VluchtelingenWerk is kritisch

De overheid overweegt speciale ’dorpen’ te bouwen voor Oekraïense vluchtelingen. Het is een idee waar over wordt nagedacht voor de komende tijd, omdat het aantal vluchtelingen uit Oekraïne flink kan stijgen als de oorlog in dat land aanhoudt. Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland bevestigen ...