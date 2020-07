AEX maakt schuiver door coronazorgen

De AEX-index sloot 0,8% in de min op 567,38 punten. Eerder in de middag stond de beursgraadmeter nog ruim 0,5% in de plus. De AMX daalde 0,9% naar 757,93 punten. De koersenborden in Londen (-1,8%), Parijs (-1,2%) en Frankfurt (-0,2%) kleurden eveneens rood.

De Amerikaanse beurzen koersten aan het einde van de middag 0,7% tot 1,7% lager. Techbeurs Nasdaq steeg vlak na opening naar recordhoogte. Vanmiddag werd bekend dat het aantal WW-aanvragen in de VS vorige week uitkwam op 1,3 miljoen. Dat waren er iets minder dan de bijna 1,4 miljoen die analisten hadden voorzien, maar de steunaanvragen bleven op een hoog niveau.

„We wachten nu op de bedrijfscijfers die vanaf volgende week binnenkomen”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). Dan komen onder meer chipmachinefabrikant ASML, navigatieconcern TomTom en de Amerikaanse banken Citigroup en JPMorgan met kwartaalresultaten.

Techfondsen trekken kar

In de AEX zetten chipmachinefabrikant ASMI (+1,9%) en techinvesteerder Prosus (+1,3%) nieuwe koersrecords neer. Zij profiteerden van de opgewekte stemming in de techsector en meevallende resultaten van de Duitse ict-gigant SAP. Biotechbedrijf Galapagos mocht 1,3% bijschrijven.

Ahold Delhaize verloor 0,7%. Het supermarktconcern mengt zich in de strijd om winkelketen Hema. Het moederbedrijf van Albert Heijn heeft naar verluidt zakenbank Lazard in de arm genomen om een overname te onderzoeken. Een overname van Hema door Ahold Delhaize is strategisch gezien echter weinig zinvol, vinden analisten van ABN Amro. Zij denken dat de overname voor het voedingsgedeelte misschien nuttig kan zijn, maar voor de verdere zakelijke samenstelling van Hema zou het weinig uitmaken.

Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-3,3%) was de grootste achterblijver onder de hoofdfondsen. Staalfabrikant ArcelorMittal daalde 3,2%.

Bij de middelgrote fondsen stond chiptoeleverancier Besi (+0,7%) aan kop. Bodemonderzoeker Fugro zag daarentegen 2,9% van de koers verdampen.

Smallcapfonds Alfen (+1,6%) zette bij een koers van €42,75 voor de vierde achtereenvolgende handelsdag een record neer. De fabrikant van laadpalen profiteert van de krachtige groei van het aantal elektrische auto’s en zonnepanelen. Alfen ging in 2018 naar de beurs tegen een koers van €10.

Op de lokale markt liet koffie- en theefabrikant JDE Peet’s 0,8% liggen. ING gaat het moederconcern van Douwe Egberts volgen met een koopadvies, inclusief een koersdoel van €46,67. Dat is ruim boven de huidige koers van €37,40. Ook Deutsche Bank en JPMorgan zetten het aandeel JDE Peet’s op hun kooplijst.

Kiadis Pharma werd 6% teruggezet. Het biotechnologiebedrijf deed daarmee een stap terug na de koersexplosie van ruim 50% op woensdag dankzij een deal met de Franse grootmacht Sanofi.

