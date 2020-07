Prosus en ASMI leiden techfeest AEX

Rond 15.50 uur noteerde de AEX-index 0,5% in de plus op 574,8 punten. De AMX steeg 0,3% naar 766,7 punten. De koersenborden in Londen (-0,5%), Parijs (+0,3%) en Frankfurt (+1,5%) lieten een gemengd beeld zien.

„We wachten op de bedrijfscijfers die vanaf volgende week binnenkomen. Beleggers zijn nu een beetje afwachtend”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). Volgende week komen onder meer chipmachinefabrikant ASML, navigatieconcern TomTom en de Amerikaanse banken Citigroup en JPMorgan met kwartaalresultaten.

De Amerikaanse beurzen koersten vanmiddag verdeeld. Techbeurs Nasdaq (+0,4%) klom opnieuw naar recordhoogte. De Dow Jones-index daalde echter 0,7%. Vanmiddag werd bekend dat het aantal WW-aanvragen in de VS vorige week uitkwam op 1,3 miljoen. Dat was iets minder dan de bijna 1,4 miljoen die analisten hadden voorzien, maar de steunaanvragen bleven op een hoog niveau.

De blik van beleggers is naast de coronaperikelen ook gericht op de Europese regeringsleiders. Er wordt deze week opnieuw onderhandeld over de voorwaarden voor het omvangrijke steunpakket om de economie in de eurozone te ondersteunen.

Techfondsen trekken kar

In de AEX werden de winnaars aangevoerd door Prosus. De techinvesteerder scherpte zijn koersrecord aan door 4,1% te stijgen naar bijna €91. Prosus ging vorig jaar in de notering op Beursplein 5 bij een koers van €58,70. Vandaag profteerde Prosus ook van de opgewekte stemming in de techsector en meevallende resultaten van de Duitse ict-gigant SAP. De techfondsen ASMI (+3,2%), Adyen (+1%) en ASML (+1,3%) lagen er eveneens opgewekt bij. Biotechbedrijf Galapagos mocht 2,2% bijschrijven.

Ahold Delhaize klom 0,3%. Het supermarktconcern mengt zich in de strijd om winkelketen Hema. Het moederbedrijf van Albert Heijn heeft naar verluidt zakenbank Lazard in de arm genomen om een overname te onderzoeken. Een overname van Hema door Ahold Delhaize is strategisch gezien echter weinig zinvol, vinden analisten van ABN Amro. Zij denken dat de overname voor het voedingsgedeelte misschien nuttig kan zijn, maar voor de verdere zakelijke samenstelling van Hema zou het weinig uitmaken.

Staalfabrikant ArcelorMittal (-1,6%) was de grootste achterblijver onder de hoofdfondsen. Bankconcern ABN Amro leverde 1,1% in. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell daalde 0,9%.

Bij de middelgrote fondsen stonden bouwer BAM (+2,4%) en chiptoeleverancier Besi (+2,2%) aan kop. Vastgoedfonds NSI zag daarentegen 1,2% van de koers verdampen.

Smallcapfonds Alfen (+5,8%) zette bij een koers van €42,75 voor de vierde achtereenvolgende handelsdag een record neer. De fabrikant van laadpalen profiteert van de krachtige groei van het aantal elektrische auto’s en zonnepanelen. Alfen ging in 2018 naar de beurs tegen een koers van €10.

Op de lokale markt dikte koffie- en theefabrikant JDE Peet’s 2,1% aan. ING gaat het moederconcern van Douwe Egberts volgen met een koopadvies, inclusief een koersdoel van €46,67. Dat is ruim boven de huidige koers van €38,48. Ook Deutsche Bank en JPMorgan zetten het aandeel JDE Peet’s op hun kooplijst.

SnowWorld dook 13,7% omlaag, hoewel de handel in het aandeel bescheiden was. De uitbater van skihallen gaat zwaar gebukt onder de coronacrisis die het aantal bezoekers sterk beperkt.

Kiadis Pharma werd 2,8% teruggezet. Het biotechnologiebedrijf deed daarmee een stapje terug na de koersexplosie van ruim 50% op woensdag dankzij een deal met de Franse grootmacht Sanofi.

