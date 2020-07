Tech legt steun onder AEX; winst bij banken snel weg

De AEX-index noteerde rond kwart voor tien 0,4% in de plus op 574,48 punten. Begin deze week werd nog een tussentijdse top in ruim vier maanden neergezet van boven 580 punten. De Midkap-index ging 0,2% vooruit naar 766,30 punten.

Elders in Europa leefden de beurzen ook op. Frankfurt en Parijs stegen tot 0,9%.

Na twee verliesbeurten kleurden de borden op het Damrak weer grotendeels groen met steun uit Amerika. Wall Street had de wind gisteravond aardig in de rug. Vooral de Nasdaq was in goede doen met het aanscherpen van zijn record gesteund door techreus Apple. De hoop bij beleggers dat beleidsmakers weer in de bres gaan springen met extra steunmaatregelen woog zwaarder dan de toegenomen coronastress met de aanhoudende stijging van het aantal besmettingsgevallen. Vanmiddag komen er weer nieuwe cijfers uit de Amerikaanse arbeidsmarkt met de publicatie van de wekelijkse WW-aanvragen.

De ogen zijn naast de coronaperikelen ook gericht op de Europese regeringsleiders. Er wordt deze week opnieuw onderhandeld over de voorwaarden voor het omvangrijke steunpakket om de economie in de eurozone te ondersteunen.

Techfondsen trekken kar

In de AEX namen techfondsen het voortouw in navolging van het optimisme bij de Amerikaanse branchegenoten. Goede resultaten van de Duitse IT-reus SAP droegen ook een steentje bij. Chiptoeleverancier ASMI koerste 2,3% hoger. ASML kreeg er 0,9% bij. Voor techinvesteerder Prosus hadden beleggers 2% meer over.

Ahold Delhaize klom 0,1%. Het supermarktconcern zou zich willen mengen in de strijd om Hema. Het moederbedrijf van Albert Heijn heeft naar verluidt zakenbank Lazard in de arm genomen om een overname te onderzoeken.

Aan de andere kant behoorde Unibail Rodamco bij de dalers. Het vastgoedconcern moest 0,8% afstaan. Bankaandelen zagen de openingswinsten snel wegsmelten . ABN koerste 0,8% lager, ING viel 0,6% terug. In voorgaande dagen moest ook al flink terrein prijs worden gegeven vanwege de opgelaaide zorgen over het economische klimaat.

Bij de middelgrote fondsen pakte Besi de koppositie met een winst van 1,9%. Aalberts voegde 1,4% toe aan het vorige slot.

In de AScX-index zette Alfen, de fabrikant van laadpalen. de recordjacht onvrminderd voort met een nieuwe vooruitgang van 1,5% geholpen door de toenemende animo om elektrische auto’s te omarmen.

Op de lokale markt dikte JDE Peet’s 1,3% aan. ING gaat de koffiemaker volgen met het opplakken van een koopaanbeveling.

