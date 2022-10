Chaos op Schiphol levert KLM kostenpost op van €175 miljoen

KLM was 30 miljoen euro kwijt aan die compensatie voor passagiers. De resterende 145 miljoen euro bestond uit misgelopen inkomsten.

Weinig personeel

Door te weinig personeel op Schiphol, met name bij de beveiliging, werden sinds juli maximale aantallen passagiers ingesteld. Dat betekende dat er vluchten geschrapt moesten worden. Daarnaast werden er vluchten verplaatst naar andere luchthavens zoals Rotterdam The Hague Airport. Ook verkocht KLM minder tickets aan uit Nederland vertrekkende passagiers.

Ook in het winterseizoen zijn er op Schiphol nog beperkingen van kracht. De luchtvaartmaatschappijen praten inmiddels met luchthaven Schiphol over compensatie voor alle problemen. Koepelorganisatie BARIN, die de maatschappijen vertegenwoordigt, denkt dat die gesprekken nog wel enkele weken zullen duren.

De vliegtuigen van luchtvaartconcern Air France-KLM zaten in het derde kwartaal vrijwel net zo vol als in dezelfde periode van 2019, nog voor de coronapandemie. De Frans-Nederlandse combinatie haalde zelfs meer binnen aan verkochte tickets en vergoedingen voor vrachtvervoer. Dat komt vooral door gestegen ticketprijzen, want de capaciteit van het bedrijf blijft nog wel flink achter, mede als gevolg van de beperkingen op Schiphol.

In de meeste regio’s was de vraag naar vluchten weer fors, maar mede doordat luchtvaartmaatschappijen minder personeel in dienst hebben, kan er minder worden gevlogen. Dat betekent dat er meer vraag naar vliegtickets is dan aanbod van stoelen en dus kon Air France-KLM zijn vliegtickets voor hogere prijzen verkopen. Daarmee werden hogere kosten voor bijvoorbeeld dure vliegtuigbrandstof en gestegen salarissen gecompenseerd. Ook was er vanuit reizigers meer vraag naar duurdere tickets in de First Class en Business Class.

Het luchtvaartconcern boekte een omzet van 8,1 miljard euro in het derde kwartaal. Daarvan was KLM met dochter Transavia goed voor 3,2 miljard euro. Zowel Air France als KLM haalde een operationele winst en ook hier was het resultaat van de Fransen groter: 570 miljoen euro om 443 miljoen euro. KLM had echter meer last van verstoringen op zijn thuisluchthaven.

KLM blijft ook in het winterseizoen last houden van „moeilijke operationele omstandigheden”, al was het resultaat in het derde kwartaal goed. Dat verwacht topvrouw Marjan Rintel van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Op Schiphol zijn nog altijd personeelsproblemen waar KLM last van heeft, maar het bedrijf heeft zelf ook te maken met een hoog verzuim na de coronatijd en een zeer hectische zomer.

Rintel sprak haar verwachtingen uit in een toelichting op de resultaten over het derde kwartaal. Daarin voerde KLM ondanks problemen op Schiphol meer vluchten uit, werden meer passagiers vervoerd en zette de luchtvaartmaatschappij opnieuw winst in de boeken. Aan dat goede nieuws zat ook een keerzijde.