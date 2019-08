Column: De beroemdste onroerendgoedtransactie ooit

Een replica van het schip Halve Maen, dat in 1609 naar Manhattan voer. Ⓒ ANP

Het is misschien wel de beroemdste onroerendgoedtransactie in de geschiedenis – en in ieder geval het grootste koopje: de aankoop van Manhattan in 1626 door de Nederlandse West-Indische Compagnie voor een aantal huishoudelijke artikelen met een toenmalige waarde van ongeveer 60 gulden.