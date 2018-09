Derde generatie in de startblokken

Opa Arie van der Plas en zijn broer Jan hadden altijd een timmerbedrijfje in Sint Pancras, maar ruilden begin jaren zestig de planken in voor champignons. „Ze vonden het 's winters te koud buiten”, lacht kleindochter Eva (31), die samen met broers Pepijn (33) en Sven (26) fulltime meedraait bij Van der Plas.

Tien jaar liep de kwekerij in Broek op Langendijk goed, maar de concurrentie nam toe en de oogst af. Tegelijkertijd werd de vraag naar taugé steeds groter, dus de keuze om over te stappen was snel gemaakt.

Aan het roer staat momenteel generatie twee. Hoewel Theo van der Plas altijd riep dat hij nooit het familiebedrijf zou gaan runnen, nam hij in 1988 toch de zaak over. „Anders zou mijn opa de volgende dag nog de boel verkopen”, zegt Eva. Frisse tegenzin veranderde al snel in bevlogenheid: Theo breidde het bedrijf uit en voegde vier soorten kiemgroenten toe aan het assortiment.

Met de aanscherping van de voedselveiligheidsregels opende Van der Plas in 1999 een speciale fabriek in Broek op Langedijk, waar nu ruim honderd man werkt. „Een groot verschil met de schuur waarin we ooit begonnen.” Het bedrijf levert aan retail en wholesale. „Ons marktaadeel is groot, vanwege die verschillende soorten.”

Generatie drie bereidt zich momenteel voor op overname want Theo gaat per 2017 een stapje terug doen. Eva en Pepijn nemen plaats in de directie. Zij houdt zich bezig met retail en algemene zaken, hij is van de sales en broer Sven kent het klappen van de zweep in de kwekerij. Opa kijkt toe vanaf de zijlijn. „Grappig, want ook wij hebben nooit geambieerd om de zaak over te nemen. En nu gaan we het met z'n drieën doen.”