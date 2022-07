Analyse: als inkoper moet techmonopolist ASML gewoon keihard concurreren

Financieel

AkzoNobel ziet ondanks winstwaarschuwing de verkoop van verf weer stijgen

AkzoNobel, bekend van onder meer Flexa en Sikkens, ziet ondanks het eerdere winstalarm over het tweede kwartaal, de verkopen in juni weer aantrekken. De verf- en coatingmaker heeft zelfs zijn omzet nog flink weten bij te plussen in het tweede kwartaal.