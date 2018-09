Qatar Airways breidt belang in IAG verder uit

In mei vergrootte Qatar Airways zijn belang in IAG ook al, naar meer dan 15 procent. Dat de Qatari zo kort daarop hun aandelenbezit weer opschroeven heeft te maken met de brexit. IAG heeft sindsdien bijna een kwart aan beurswaarde verloren, waardoor de aandelen nu aantrekkelijk geprijsd zijn. Er zijn voorlopig geen plannen om de participatie snel weer te vergroten. Qatar Airways is sinds januari 2015 aandeelhouder van IAG.

De maatschappij uit de Golfregio timmert de laatste tijd hard aan de weg om meer belangen te verwerven in het buitenland. Onlangs werd nog een deal gesloten waardoor de onderneming 49 procent van het Italiaanse Meridiana Fly in handen krijgt. Ook zint Qatar Airways op een deelneming tot zo'n 10 procent in het Chileense Latam Airlines, een van de grootste maatschappijen van Zuid-Amerika.