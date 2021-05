’3D-printhuis is droom, niet snelste remedie woningtekort’

3D-printen huizen ’de droom van elke architect. Maar voor de woningbouw is het niet per se de snelste manier.’ Ⓒ ANP/ HH

Amsterdam - 3D-printen heeft zeker een toepassing in de woningbouw, zegt directeur Coen van Rooyen van brancheverenging WoningbouwersNL. „Op het moment dat je barbapapa-huizen wilt maken die in iedere vorm kunnen buigen, is dat geweldig. Dat is de droom van elke architect. Maar voor de woningbouw is het niet per se de snelste manier.”