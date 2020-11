Ⓒ ANP XTRA

’Just a normal day at the nation’s most important financial institution.’ Google dat maar eens. U zult stuiten op een briljante cartoon. Inderdaad, over beurs en beleggers. Bijzondere wezens. Treffender dan die afbeelding kan ik niet uitleggen hoe primitief ze soms op elkaar kunnen reageren, en hoe een verkoopgolf kan omslaan in breedgedragen optimisme.