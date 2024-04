Blunder bij koop villa en sof stekkerrijder springen er bij DFT bovenuit in 2023

In 2023 heeft er op de site van DFT.nl weer een scala aan financeel- en economisch nieuws gestaan. Het artikel over een koppel uit China dat een megaboete moest betalen doordat het stel de financiering van een villa niet rondkregen en het bericht dat stekkerrijders in de knel komen te zitten door een tekort laadpalen waren de grote leestoppers.

© Robert Hoetink