Beurs: AEX werkt verlies weg

De AEX stond om half één 0,1% hoger op 510,1 punten. De AMX ging 1,3% vooruit naar 679,9 punten.

De meeste overige Europese beurzen boekten eveneens winst. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 wonnen 0,1% respectievelijk 0,5%. De Duitse DAX stond onveranderd.

De indexfutures wezen op een licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de stevige plussen op woensdag.

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen kijkt voor vandaag vooral uit naar de videovergadering van de Europese regeringsleiders. „De spread voor Italië (het renteverschil op 10-jaars staatspapier met Duitsland, red) is opgelopen tot zo’n 2,5%, dichtbij het niveau voordat de ECB met zijn bazooka kwam. Het is daarom belangrijk dat Europa zich bereid toont onvoorwaardelijke steun aan Italië te geven. Hoekstra zou het minder hard moeten spelen. Eurobonds lijken er voorlopig overigens niet in te zitten.”

Ook maakt hij zich ondanks de herstelbeweging in de afgelopen paar dagen zorgen over de Amerikaanse olieprijs. „Gezien het zeer hoge overschot, zouden bronnen gesloten moeten worden. Maar iedereen wacht op anderen om dat te doen. Ik denk dat de olieprijs eerst nog een keer fors naar beneden zal gaan, alvorens bronnen worden gesloten. Maar als tegen die tijd ook de lockdowns zijn opgeheven, kan de prijs vervolgens weer herstellen richting $40 tot $50.”

Versteeg is neutraal op aandelen. „De koers-winstverhoudingen zijn fors, maar daar staan hele lage rentes tegenover. Het lastige is dat niemand weet hoelang landen de lockdowns zullen handhaven. Zelf denk ik dat het niet meer dan twee maanden kan duren, omdat de schade voor de economie anders te groot wordt.”

Om half drie komt ook weer het cijfer over de wekelijkse werkloosheidsuitkeringen in de VS naar buiten. Naar verwachting hebben in de tweede week van april nog eens 4,5 miljoen Amerikanen een beroep gedaan op een uitkering. In de voorbije weken was er al sprake van een enorme ontslaggolf als gevolg van de coronabeperkende maatregelen.

Unilever stelt teleur

In de AEX stond maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een min van 2% onderaan, in reactie op de uitgifte van aandelen en obligaties.

Unilever veerde op na een zwak begin, maar stond nog altijd 1,6% lager. Beleggers waren enigszins teleurgesteld door zowel de matige de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal als het intrekken van de prognose door de levenmiddelenproducent.

Wolters Kluwer koerste 1,8% lager. De informatieleverancier waarschuwde dat eind maart de coronacrisis zijn weerslag begon te krijgen op de prestaties.

Shell in de lift

ArcelorMittal ging met een plus van 3,4% aan kop.

RD Shell werd 2,4% meer waard, gesteund door de verder aantrekkende olieprijzen. Voor AkzoNobel hadden beleggers nog eens 2,2% meer over. Het verfconcern deed een dag eerder al goede zaken na meevallende kwartaalcijfers.

Verder kon ABN Amro (+1,2%) op kopersinteresse rekenen na meevallende kwartaalcijfers van de Zwitserse branchegenoot Credit Suisse.

In de Midkap maakte TKH een koerssprong van 9% op meevallende kwartaalresultaten. Het technologiebedrijf had maar in beperkte mate last van de lockdown in China.

Intertrust won 1,7%. De financieel dienstverlener had in de afgelopen maanden weinig last van de virusuitbraak, maar trekt vanwege de onzekerheid zijn prognoses in.

Smallcap Sligro steeg 1,6% in. Het groothandelsbedrijf meldde ook te worden geraakt door de coronamaatregelen.

