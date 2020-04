Olie en staal leggen vangnet onder terugval AEX

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,5% lager op 507,25 punten. De Midkap-index ging 0,9% vooruit naar 677,85 punten.

Elders in Europa was het beeld verdeeld. Parijs steeg 0,3%, terwijl Frankfurt 0,5% terugviel.

Vandaag zijn de schijnwerpers gericht op de videovergadering van de Europese regeringsleiders. Het gebruik van het Europese steunfonds ESF en de mogelijke komst van eurobonds staan hoog op de agenda, gelet op de economische rampspoed bij vooral de perifere EU-landen als gevolg van de coronacrisis.

Het vertrouwen van consumenten bij onze oosterburen is gekelderd als gevolg van de beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Zo is onder meer het Oktoberfest afgelast.

Daarnaast kijken beleggers uit naar de wekelijkse werkloosheidsuitkeringen in de VS. Naar verwachting hebben in de tweede week van april nog eens 4,5 miljoen Amerikanen een beroep gedaan op een uitkering. In de voorbije weken was er al sprake van een enorme ontslaggolf als gevolg van de beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Wall Street zal vanmiddag naar verwachting hoger gaan openen. Een dag eerder zaten de graadmeters in de VS ook al aardig in de lift.

De olieprijs (Brent) zette donderdag de herstelbeweging voort tot ruim boven de $20. Eerder deze week werd nog het laagste niveau in jaren bereikt.

Unilever gebeten hond

In de AEX lag Unilever slecht in de markt met een aderlating van 4,9% vanwege teleurstelling over de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal. Het levenmiddelenconcern trok verder de prognose voor het gehele jaar in.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorde ook bij de grotere dalers met een verzwakking van 4,8% na de melding dat voor ongeveer €400 miljoen aan nieuwe aandelen in de markt is gezet. De Britste marktwaakhond CMA gaf verder definitief groen licht voor de fusie.

Wolters Kluwer koerste 1,8% lager. De informatieleverancier waarschuwde dat eind maart de coronacrisis zijn weerslag begon te krijgen op de prestaties. Branchegenoot Relx raakte 1,5% kwijt.

Shell in de lift

Aan de andere kant werd koploper RD Shell 2,4% meer waard, gesteund door de verder aantrekkende olieprijzen. Voor AkzoNobel hadden beleggers nog eens 0,9% meer over. Het verfconcern deed een dag eerder al goede zaken na meevallende kwartaalcijfers. ArcelorMittal belandde ook in de voorhoede met een plus van 1,4%.

Verder kon ABN Amro (+0,8%) op kopersinteresse rekenen na meevallende kwartaalcijfers van de Zwitserse branchegenoot Credit Suisse.

In de Midkap maakte TKH een koerssprong van 9% in reactie op enthousiast ontvangen resultaten. Het technologiebedrijf had maar in beperkte mate last van de lockdown in China.

Intertrust won 0,2%. De financieel dienstverlener had in de afgelopen maanden weinig last van de virusuitbraak, maar trekt vanwege de onzekerheid zijn prognoses in.

Bij de kleinere fondsen leverde Sligro 0,6% in. Het groothandelsbedrijf wordt hard geraakt door de coronamaatregelen.