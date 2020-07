Column: stop met sjorren aan verrotte systemen

Columnist Danielle Braun: ’Zoek je heil in genegenheid van mensen.’ Ⓒ FOTO ALDO ALLESSIE

De emoties rollen over elkaar heen. Groots en meeslepend over corona maatregelen, over racisme, over de staat van de economie; zich in het klein uitend in meningen over Johan Derksen, Maurice de Hond, Akwasi, Jaap van Dissel.