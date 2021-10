Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Dick Richelle (51) Vopak krijgt veteraan aan het roer uit nieuwe generatie musketiers

Door Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Dick Richelle, het kind van de zaak, dat nu ceo van Vopak wordt. ’De kroon op zijn carrière.’ Ⓒ Foto ANP / HH Vopak Koninklijke 34.53 -4.16 %

Rotterdam - Dick Richelle (51) begon onderaan de ladder als management-trainee en later hoofd investor relations bij Vopak. Op 1 januari is hij 25 jaar later de baas. Hij volgt als kind van de zaak Eelco Hoekstra op. Die stapt na 11 jaar over van het ene familiebolwerk (HAL) over naar het andere. Hij gaat naar SHV.