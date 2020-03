’Wij bieden 500.000 mondkapjes per dag’

,,Hoe moet dat dan volgende week?”, vraagt de zakenman zich af. ,,Regeren is toch vooruitzien?” Tom Elbersen, woordvoerder van het ministerie van VWS (Volksgezondheid), reageerde: ,,Er lopen zoveel dingen, ik kan er niet op reageren.”

Poulis beweert dagelijks 500.000 kapjes voor ons land beschikbaar te hebben van de beste kwaliteit. ,,Deze productie is vooral geschikt voor zorgpersoneel.” De eerste levering in ons land, 50.000 stuks, vindt volgende week plaats in een Brabants ziekenhuis, al zouden velen de kapjes al vandaag willen hebben. Bovendien kan hij dagelijks een miljoen kapjes leveren van de goedkoopste variant. ,,Deze zijn vooral om te voorkomen dat mensen zichzelf besmetten door met hun handen aan hun mond of neus te komen.”

Zijn bedrijf IGC International bestrijkt 48 landen en in zijn ogen is Nederland een kleine, overzichtelijke markt. Hij leverde al aan Hong Kong, Zuid-China, het Midden-Oosten, Italië, Spanje, Duitsland en Polen.,,Tot eind april kan onze afzet in Europa en het Midden-Oosten oplopen tot 200 miljoen maskers”, volgens de zakenman.

IGC International is groot geworden in relatiegeschenken. ,,Wij halen veel van onze productie uit China, waar ook onze kapjes worden gemaakt. Normale prijzen zijn niet meer aan de orde. Iedereen in de suppy-chain weet hoe groot de behoefte is, dus zijn de prijzen gestegen. Wij moeten onze inkoopprijs respecteren. Maar wij werken nagenoeg tegen kostprijs. Exorbitante prijzen komen in mijn woordenboek niet voor”, klinkt het. De IGC-kapjes variëren van €2,78 tot €0,55 per stuk.