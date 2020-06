Damrak wint: run op aandeel PostNL

De AEX-index noteerde rond 11 uur, na 3,3% oploop dinsdag, 1% winst bij 565,3 punten. De AMX-index noteerde toen 1,4% toename bij 767,3punten.

Europese beurzen breidden de winst ook uit: de Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC-40 stegen met rond 0,9%.

Macrocijfers gaven een sombere teneur. Europese autoverkopen daalden met 52% en de bouwproductie zakte met 14% vergeleken met maart, terwijl de inflatie voor de eurozone op +0,1% bevestigd werd.

Beurzen in Azië eindigden wisselend: de Nikkei verloor 0,6%, de Hangseng steeg licht. De Japanse export daalde in mei met 28,3% op jaarbasis. De vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen in China houdt de markten ook in de greep. Peking heeft opnieuw meerdere woonwijken in quarantaine geplaatst. Strateeg Jeroen Blokland van Robeco wijst op een stijging met 13% van elektornicaverkopen in Singapore.

Markten reageerden enigszins terughoudend op de stimuleringspakketten die de Verenigde Staten aankondigden. Maar de recordstijging van bijna 18% van de detailhandelverkopen in mei gaf optimisme, aluds ING. Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell zag een ’modest rebound’, maar bleef voorzichtig voor komende tijd: de Amerikaanse economie heeft nog lang het niveau van eind vorig jaar niet behaald.

Wall Street sloot dinsdagavond met winst. De Dow Jones-index steeg 2%. De eerste futures voor opening van de beurs om 15.30 uur staan vlak, met licht verlies voor de Dow Jones en winst voor de Nasdaq.

De euro steeg 0,3% tegen de dollar bij $1,1289. De Duitse bund zakte naar -0,47%. Goud bleef vlak bij $1727. Brentolie werd 0,3% duurder op $40,90 per vat.

Galapagos aan kop

Bij de hoofdfondsen ging biochemiebedrijf Galapagos met 3% aan de leiding

Just Eat Takeaway won 3%. Bank of America hervatte het volgen van de maaltijdbezorger met een koop-advies en een koersdoel van €100.

Financials deden het ook redelijk: ABN Amro bood 1,4% winst, ING steeg 1,2%, Adyen werd 1,6% meer waard.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco Westfield ging van verlies naar winst, maar hield later 2% over.

Techinvesteerder Prosus profiteerde met 1,1% van het koopadvies van zakenbank HSBC.

KPN dikte met 0,7% aan. Telecombedrijven wacht volgens Berenberg een pittig kwartaal, maar KPN behoort tot de top-picks bij het handelshuis omdat het in lastige tijden stabiele groei zou blijven bieden.

Shell won 0,4%. ING verlaagde het koersdoel voor olie- en gasconcern, van €30 naar €16,50 vanwege groeiende onzekerheid over de toekomst, maar hield het ’houden’-advies overeind.

Opvallend voor de stemming was dat IMCD met 0,1% verlies als enige onderin de AEX stond.

PostNL verrast

PostNL won 17,3% bij de Midkapfondsen. Degroof Petercam gaf een koopadvies. Zakenbank KBC, dat een ’houden’ hanteert, verwacht dat de positieve trend bij pakketjes in de tweede helft van dit jaar zal doorzetten.

In de handelsupate werd het postbedrijf veel positiever is geworden over het lopende financiële jaar. De pakketbezorging deed het beter dan verwacht. Vanwege de coronamaatregelen zitten veel mensen thuis en bestellen ze ook meer online.

Verlichtingsbedrijf Signify pakte 5,5% winst. Een speciaal soort UV-licht uit lampen van het Nederlandse verlichtingsbedrijf is effectief gebleken bij het uitschakelen van het nieuwe coronavirus.

Altice steeg met 1,3%, SBM Offshore werd gedrukt tot -0,9%.

Technologiebedrijf Nedap (+2,9%) verwacht in de eerste helft van dit jaar een geringe omzetdaling door de coronacrisis, met een sterkere daling van het bedrijfsresultaat.

Koffiefonds JDE Peet’s raakte 0,2% kwijt. De marges van het moederbedrijf van Douwe Egberts zouden volgens Jefferies onder druk komen.

