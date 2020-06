Koersrecords voor ASML en Adyen op zonnige AEX

Rond 15.40 uur noteerde de AEX-index 1% hoger op 565,7 punten. De AMX steeg 1,1% naar 764,5 punten. De koersenborden in Londen (+0,6%), Parijs (+1,1%) en Frankfurt (+0,7%) kleurden eveneens groen.

Volgens vermogensstrateeg Simon Wiersma (ING) zitten de beurskoersen in de lift dankzij de bevestiging dat centrale banken zoals de Amerikaanse Fed steun blijven bieden, terwijl beleggers eveneens hopen op meer stimulering door overheden. „De macrocijfers uit de VS van dinsdag bieden ook hoop op een sterker dan verwacht economisch herstel. Deze factoren zijn genoeg om alle negatieve dingen momenteel te overstemmen, zoals de vrees voor een tweede coronagolf en geopolitieke spanningen.”

’Kangoeroe-markt’

De huidige volatiele beurshandel met de ene week flinke stijgingen en de andere week forse dalingen lijkt op een ’kangoeroe-markt’, benadrukt Wiersma. „Deze volatiliteit kun je voorlopig blijven verwachten.”

De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag 0,2% tot 0,5% hoger. Wall Street stond daarmee voor de vierde achtereenvolgende handelsdag op winst.

Donderdag zijn beleggers gericht op de Bank of England. De grote vraag is of de centrale bank zich gaat uitlaten over negatieve rentes, benadrukt Jordan Rochester van zakenbank Nomura. Begin deze maand zei Andrew Hauser, hoofd Markten van de Bank of England, dat negatieve rentes er voorlopig niet zullen komen in Groot-Brittannië. Die zouden namelijk te nadelig zijn voor de winstgevendheid van Britse banken.

In de AEX ging ASML aan de leiding met een plus van 2,7%. De beurskoers van de chipmachinefabrikant tikte vanmiddag een nieuw record aan van €322,15.

Adyen (+1,8%) bereikte vanochtend al een koersrecord van €1278. De betalingsdienstverlener ging in 2018 naar de beurs tegen een koers van €240.

Galapagos ging 2,5% vooruit. Chipmachinemaker ASMI klom 2,3%.

Just Eat Takeaway won 1,9%. Bank of America hervatte het volgen van het maaltijdbestelbedrijf met een koopadvies, inclusief een koersdoel van €100.

Royal Dutch Shell leverde 0,9% in. ING verwacht dat het olie- en gasconcern het dividend niet gaat verhogen in de komende jaren.

Verzekeraar Aegon (-1,2%) was de hekkensluiter bij de hoofdfondsen. Concurrent NN liet 1,2% liggen.

In de AMX schoot PostNL 17,5% omhoog. In de handelsupate werd het postbedrijf veel positiever over het lopende financiële jaar. De pakketbezorging deed het beter dan verwacht. Vanwege de coronamaatregelen zitten veel mensen thuis en bestellen ze ook meer online. Degroof Petercam gaf een koopadvies voor het aandeel PostNL.

Verlichtingsbedrijf Signify pakte 5,8% winst. Een speciaal soort UV-licht uit lampen van het Nederlandse verlichtingsbedrijf is effectief gebleken bij het uitschakelen van het nieuwe coronavirus in kantoren.

Luchtvaartconcern Air France KLM (-2,2%) was de grootste daler onder de middelgrote fondsen. Air France zou werken aan een vrijwillige vertrekregeling voor 8300 werknemers.

Technologiebedrijf Nedap (+3,7%) verwacht in de eerste helft van dit jaar een geringe omzetdaling door de coronacrisis, met een sterkere daling van het bedrijfsresultaat.

