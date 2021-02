Gedisciplineerd Akzo laat concurrent in achtertuin – verstandig?

Premium Financieel

Column: noodsituatie in elektrificatie raakt metaalsector

Ik ging eens op bezoek bij het Twitter account van Elon Musk. De personificatie van de elektrificatie heeft vast een paar inspirerende soundbites gepost, dacht ik. ‘Off Twitter for a while’, was het eerste wat ik las. Vier uur later stond de volgende tweet er weer gelukkig.