Winst Munich Re overtreft verwachtingen

De winst in het derde kwartaal bedroeg 865 miljoen euro, tegenover 483 miljoen euro een jaar eerder. Daarbij hielpen gunstige wisselkoersen voor de dollar en valuta's in enkele opkomende markten het resultaat aanzienlijk. Ook met investeringen deed Munich Re goede zaken. Het totaalbedrag dat de herverzekeraar uit premies ontving steeg met 7,4 procent tot ruim 13,7 miljard euro.

Munich Re was in het derde kwartaal wel meer kwijt aan claims door natuurrampen. Dat kwam voornamelijk door de orkaan Dorian in de Caraïben in Noord-Amerika en tyfoon Faxai in Japan. Een andere tyfoon in Japan, Hagibis, zorgt in het lopende kwartaal naar verwachting voor een nog hogere kostenpost.