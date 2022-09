Werkende op achterstand in koopkrachtplaatjes

De koopkracht van uitkeringsgerechtigden daalde dit jaar in verhouding maar een beetje en dat kwam vooral door de 1300 euro energietoeslag die is uitgekeerd. Die krijgen mensen met lagere inkomens volgend jaar weer. Nederlanders met een lager inkomen worden relatief zwaarder getroffen door de stijging van de energiekosten. In de koopkrachtplaatjes is het prijsplafond voor energie niet meegenomen omdat het kabinet en de energiebedrijven het daar pas laat over eens zijn geworden. De maatregel verkleint de grote verschillen in hoe de stijging van de energierekening huishoudens raakt. Dat is onder meer afhankelijk van het energiecontract en energieverbruik.

Een van de belangrijkste maatregelen van het koopkrachtpakket voor 2023, waarvoor 17 miljard euro is uitgetrokken, is de verhoging van het minimumloon. Daardoor stijgen ook de uitkeringen en de AOW omdat die daaraan zijn gekoppeld. Gepensioneerden profiteren door de stijging van de AOW volgend jaar een stuk meer dan werkenden. Ook worden de huur- en zorgtoeslag verhoogd.